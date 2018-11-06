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На Варшавском шоссе откроют еще один тоннель

Фото: www.mos.ru
Объект заработает уже к концу месяца

В скором времени на пересечении Варшавского шоссе и Железнодорожной улицы заработает 600-метровый автомобильный тоннель. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. 

По его словам, строительство тоннеля является частью проекта по реконструкции участка Варшавского шоссе от проектируемого проезда№728 до обводной дороги на Подольск.

"В рамках проекта уже построена и открыта эстакада на основном ходу шоссе из области в Москву и на улицу Маршала Савицкого. В скором времени откроется и тоннель на пересечении Варшавского шоссе с Железнодорожной улицей",– цитирует заммера пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства. 

Хуснуллин подчеркнул, что благодаря строящимся объектам, транспортная доступность районов Щербинка и Южное Бутово Юго-западного административного округа увеличится. В частности, улучшится и пропускная способность Варшавского шоссе. Также после строительства новых переходов через Варшавское шоссе повысится и безопасность пешеходов. 


Марина МОНРО
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