Собянин открыл первую канатную дорогу в Москве

Она свяжет "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина

Историческое событие состоялось сегодня, 26 ноября. С легкой руки столичного градоначальника Сергея Собянина открыта канатная дорога через Москву-реку.

Подобного сооружения в городе еще не было. Канатка объединит Олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина.

"Она свяжет две популярнейшие прогулочные зоны Москвы, два крупнейших спортивных кластера. Это будет прекрасный туристический объект, но, прежде всего, это – еще одна возможность хорошего отдыха для москвичей", – отметил мэр, уточнив, что в "Лужниках" и на Воробьевых горах строительство крупнейших кластеров вышло на финишную прямую.

Так, в первом – откроют двери Центр художественной гимнастики и возрожденный бассейн. Второй – вновь станет центром горнолыжного спорта с историческим трамплином.

Первый кресельный подъемник на Воробьевых горах открыли еще 65 лет назад, спустя три года после строительства смотровой площадки. С помощью него горнолыжники могли добираться к 4 трамплинам, которые были построены тогда же. Сами подъемники были длиной в 340 м. На низ располагались две станции: неподалеку от смотровой площадки на Воробьевых и на набережной. На слаломном склоне была спортивная база, которую после назвали "Русская горнолыжная школа "Столица". Тут тренировались спортсмены школы олимпийского резерва и сборной команды страны.

Однако в 90-х вся инфраструктура почти разрушилась и перестала работать.

В 2013 г. территории природного заповедника "Воробьевы горы" вошла в состав Парка Горького – для того, чтобы создать единую парковую линию вдоль набережной. Тогда и стало известно, что трамплины находятся в плачевном состоянии, а подъемник не соответствует современных техническим требованиям. Летом 2016-го его демонтировали.

В январе 2017-го новый проект канатной дороги был готов, а уже в мае началось ее строительство. В ноябре 2018-го она была полностью готова.

Первая в Москве канатная дорога имеет протяженность 720 м. На новом маршруте будут работать три станции, имеющих уникальный дизайн и архитектуру.

"Воробьевы горы" на улице Косыгина – зимой рядом со знаменитой смотровой площадкой будет начинаться горнолыжный спуск, который подойдет как профессионалам, так и тем, кто только начал осваивать этот вид спорта.

"Новая Лига" на Воробьевской набережной. Горнолыжниками эта станция будет использоваться, по большей части, для того, чтобы подниматься наверх.

"Лужники" на Лужнецкой набережной. Рядом с самым большим в России стадионом отдыхающих будет ждать множество приятных сюрпризов, среди которых фуд-корт "МосМаркет".На площади 650 квадратных метров расположились 20 ресторанов, каждый из которых будет рад предложить посетителям собственную уникальную кухню. С четверга по воскресенье людей ждет еще и живая музыка. А в летний период у станции откроются две большие веранды с видом на Москву-реку и Воробьевы горы.

По основному маршруту канатной дороги пассажиров будут развозить 35 закрытых кабинок вместимостью по восемь человек каждая. Спроектировала их компания Porsche Design Studio. Внутри кабин будут вмонтированы медиаэкраны, аудиоиды, зацепы для велосипедов, лыж и даже сноубордов. Кроме того, спортсмены смогут дополнительно воспользоваться открытыми карсельными четырехместными кабинами. Планируется, что они будут двигаться по малому кругу между Воробьёвской набережной и Смотровой площадкой.

Новая канатная дорога сможет перевозить до 1,6 тыс. пассажиров за час, будет работать круглый год: ей не страшен ни ветер, ни осадки.

Планируется, что новый объект будет выполнять сразу три функции: туристическую и прогулочную, транспортную ( с Воробьевых гор до "Лужников" можно будет добраться за 5 минут), а также спортивную – как подъемник.

Открытие канатной дороги запланировано на 27 ноября 2018 года. Ее генподрядчиком и производителем оборудования выступила компания Bartholet Maschinenbau AG из Швейцарии. Строительство выполнялось за счет инвесторов ("Новая Лига", ООО "Московские канатные технологии"), без использования бюджетных средств.