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Британцы сняли с мели судно РФ

Сухогрузу понадобилась помощь четырех буксиров

Корабль "Кузьма Минин", попавший в западню у юго-западных берегов Соединенного Королевства, повернут носом от берега и с работающим двигателем уже направляется в открытое море. Российский сухогруз сопровождают 4 буксира.

Суда движутся в районе побережья города Фалмут, передает Sky News. Помощь севшему на мель во время прилива плавсредству РФ прибыла примерно в 6 часов утра по местному времени. На его борту находятся 18 членов экипажа. Все они граждане России.

Оксана ПОДТУРКИНА
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