Нибиру
- Осталось 2 дня: Нибиру приближается к Москве
- Началось: корабль с Нибиру приземлился в США
- Ищите бункеры: Нибиру врежется в Землю через 4 дня
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Корабль "Кузьма Минин", попавший в западню у юго-западных берегов Соединенного Королевства, повернут носом от берега и с работающим двигателем уже направляется в открытое море. Российский сухогруз сопровождают 4 буксира.
Суда движутся в районе побережья города Фалмут, передает Sky News. Помощь севшему на мель во время прилива плавсредству РФ прибыла примерно в 6 часов утра по местному времени. На его борту находятся 18 членов экипажа. Все они граждане России.
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