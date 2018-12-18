Британцы сняли с мели судно РФ

Сухогрузу понадобилась помощь четырех буксиров

Корабль "Кузьма Минин", попавший в западню у юго-западных берегов Соединенного Королевства, повернут носом от берега и с работающим двигателем уже направляется в открытое море. Российский сухогруз сопровождают 4 буксира.

Суда движутся в районе побережья города Фалмут, передает Sky News. Помощь севшему на мель во время прилива плавсредству РФ прибыла примерно в 6 часов утра по местному времени. На его борту находятся 18 членов экипажа. Все они граждане России.