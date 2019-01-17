В России создан первый и единственный в мире Союз ведающих

Объединение основала и зарегистрировала известная ведьма Алена Полынь

Интерес к магии не угасает. Правда, все чаще ее прячут за новомодными названиями, такими как "парапсихология" и "эзотерика". Впрочем, как и слово "ведьма". Сейчас людей с даром предвидения и не только предпочитают звать-величать экстрасенсами.

С данным веянием совершенно не согласна легендарная ведьма Алена Полынь, которая обладает безграничными возможностями. Кстати, говорят, что у нее якобы имеются связи в Кремле.

"Экстрасенс и ведьма – совершенно разные понятия, как, например, врач хирург и анестезиолог. Они работают в одной больнице, однако по-разному", – пояснила представительница магических кругов, подчеркнув, что сама она не стесняется своего призвания. Ведьма, по ее словам, толкуется как "ведающая мать".

"Быть ведьмой – это значит быть профессором мироздания", – отметила она.

Полынь – автор законопроекта о легализации ведьм. Она основала Союз ведающих и зарегистрировала его в Минюсте. По ее мнению, магическая организация поможет укрепить Россию и объединить все "враждующие" страны.

"Союз необходим для подачи законодательных инициатив и общения с госструктурами от имени уже полноценной организации", – объяснила российская колдунья.

Она же создала единый реестр практиков всех направлений магии, который весьма успешно работает на сайте Империи сильнейших ведьм. Аферистов в этом перечне нет и не будет, заверила Полынь, вот их и "трясет от злобы".

"Они пишут разные гадости и снимают видео обо мне. Я для них ужасная, страшная и непостижимая Алена Полынь. Они понимают, что пришло время закрытия магического рынка", – резюмировала создательница реестра, которая 5 февраля собирает Круг Силы ведьм в поддержку российского правительства.

Она уверена, что любая власть не дана человеку без всякой на то причины, за выбором народа кроются высшие силы. В пример привела царскую Россию, когда правителя страны называли "помазанником Божьим".

"Просто так никто и нигде, ни в какой стране, у власти не оказывается. Та самая матричная система, то, что люди называют Богом, двигает фигуры в нужном направлении", – пролила свет ведьма.

Сейчас, полагает она, настало время, чтобы в России начали открыто говорить о магии, которую необходимо изучать как культурное наследие. Сама колдунья в свою очередь активно поддерживает власть страны и не сомневается, что ее ждут великие дела.

"Жить в стране и не любить ее – невозможно", – заключила Полынь.

Она еще раз напомнила, что магия – это знание, которое можно по-разному использовать, как, например, нож. Им можно нарезать хлеб, а можно убить человека.

"Я не зря подчеркнула эту тему. Духовность человека – ныне минимальна. Это то направление, в котором стоит работать очень плотно", – заметила Алена, приоткрыв тайну своих способностей и рассказав немного о добрых делах, которые совершает она сама.

"Я могу менять судьбы, дарить радость материнства тем, у кого бесплодие, помогать в бизнесе, но все это не только моя работа. Те, кто приходят ко мне, знают, что, прежде всего, необходимо работать над собой, со своим сознанием и духовностью. Все мои знания и сила не мешают мне вести людей к истине, к пониманию правильного отношения в семье, отречения от алкоголизма, наркомании и других пагубных привычек", – подытожила Алена Полынь.