Новый подход к улучшению самочувствия поможет еще и похудеть

Всего лишь за месяц можно существенно облегчить симптомы гипертонии – нужно всего лишь начать регулярно есть темный шоколад.

Любители этой сладости могут ликовать: всего несколько кусочков лакомства способны сотворить чудеса и за короткое время понизить показатели артериального давления. При этом эксперты подчеркивают, что есть нужно шоколад с большим содержанием какао – молочный шоколад для этих целей не подойдет, сообщает "Медик Форум."

Исследователи предложили тридцати здоровым людям в возрасте от 18 до 27 лет, каждый день в течение месяца есть по 20 г шоколада. При этом половина подопытной группы употребляла шоколад с содержанием какао в 55%, а другая – в 90%. Выяснилось, что любители экстремально горького шоколада улучшили показатели своего артериального давления.

Кроме того, в темном шоколаде содержатся флавоноиды, которые являются мощными антиоксидантами, благотворно воздействующими на организм в целом. К примеру, они помогают регулировать вес, способствуют более быстрому заживлению ран.

