Раскрыты цели и план создания Асгардии

Космическое государство воплотилось в реальность

Первая в истории человечества страна в космосе под названием Асгардия должна будет решить ряд важных глобальных проблем. Об этом заявил российский ученый и визионер Игорь Ашурбейли, которому принадлежит эта идея.

На апрельской конференции в Вене, посвященной завершению формирования правительства Асгардии, Ашурбейли рассказал о целях и задачах, стоящих перед государством. Во-первых, космическое государство призвано избавить нашу планету от угрозы космического мусора. Во-вторых, Асгардия создаст своеобразный орбитальный ковчег, что даст возможность отправлять туда больше астронавтов, чем на МКС. В-третьих, создание Асгардии даст толчок к технологическому прорыву, который позволит создать лунную базу и освоить дальние полеты в Солнечной системе.

Главная цель на ближайшие 10 лет – рождение человека за пределами Земли. Сейчас в это верится с трудом, но следует отметить, что на МКС уже ведутся эксперименты по созданию условий для автономной жизни в космосе. В этом плане Асгардия как магнит притягивает к себе энтузиастов среди ученых и инвесторов, чьи усилия и вложения ускоряют процесс.

Впрочем, согласно идее Ашурбейли, Асгардия уже стала настоящим государством со своими законами и сферами деятельности человека. У нее уже есть свои конституция и парламент. Правительство представляет 12 министерств, отвечающих за охрану и безопасность, экономику, промышленность, торговлю, ресурсы, гражданство, юстицию, иностранные дела, информацию и коммуникацию, науку, культуру и образование.

Первые шаги в этом направлении уже делаются. По словам Ашурбейли, поскольку государство задумано как цифровое, то для его существования нужно отправить в космос спутниковые группы – низкоорбитальные и высокоорбитальные. Первый из них был запущен в 2017 году.

Кроме того, в начале этого года на Международной конференции в Давосе была представлена законченная экономическая модель государства. По задумке, бюджет Асгардии будет сформирован за счет взносов ее граждан, налогов, пошлин за госуслуги и операции на рынке цифровых товаров и услуг. Планируется, что уже к следующему году бюджет будет сверстан.

На венском конгрессе Ашурбейли отметил, что воплощение Асгардии в реальность уже началось.

" Не знаю, что ждет Асгардию дальше, но уже сегодня, самим фактом нахождения здесь всех нас: парламентариев из 42 стран, и асгардианцев из 200 стран, мы доказали – Асгардия стала реальностью. Я благодарю всех вас за веру в Асгардию!", – приводят слова ученого "Дни.ру".