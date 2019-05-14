Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Росатом" опроверг сообщения о проблемах при строительстве АЭС "Аккую"

Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Основание ядерного острова первого блока атомной электростанции построено надежно

Появившаяся в СМИ информация о трещинах в бетоне или задержках при строительстве атомной электростанции "Аккую" в Турции не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар", занимающейся возведением АЭС. 

Работы велись и ведутся под пристальным контролем французской компании ASSYSTEM EOS – независимой инспекционной организации. Она аккредитована Турецким агентством по ядерной энергетике (ТАЕК).

Строительство также контролирует компания Bureau Veritas - один из признанных мировых лидеров в области промышленного аудита и технической инспекции. Процесс возведения атомной электростанции полностью прозрачен и тщательно контролируется, подчеркнули в пресс-службе.

Заливка "первого бетона" фундаментной плиты будущей атомной электростанции "Аккую" на южном побережье Турции стартовало 3 апреля 2018 года. Летом прошлого года в ходе подготовительного этапа отрабатывался состав бетонной смеси. Учитывались особенности турецких строительных материалов, технология укладки бетона в местных климатических условиях.  "При выполнении элементов бетонирования возможны изменения, такие как появление отверстий, расслоений, включая образование трещин, но в пределах, предусмотренных техническими нормами при бетонировании", – подчеркнули в АО "Аккую Нуклеар".

Комиссия с участием независимой инспектирующей организации ASSYSTEM подтвердила качество бетона и надежность укладки. Работы выполнены в соответствии с критериями международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и требованиями Турции. Сообщается, что в фундаментную плиту уложено более 17 тысяч "кубов" самоуплотняющегося бетона.

В настоящий момент построено надежное основание ядерного острова первого блока атомной электростанции "Аккую". В ходе следующего этапа будут возведены внутренние и внешние стены реактора. Работы уже стартовали. "Строительство проекта АЭС "Аккую" продолжается в соответствии с требованиями атомной безопасности и самыми высокими стандартами качества и в соответствии с запланированным графиком строительства", - резюмировали в пресс-службе.

По проекту на АЭС "Аккую" будут возведены четыре энергоблока с российскими реакторными установками нового поколения. Стоимость строительства – 20 млрд долл. Первый энергоблок планируется запустить в 2023 году.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Уже скоро: Россия предупредила мир о запуске ядерных боеголовок американцами

Вашингтон активно ввозит в страны Старого Света оружие массового поражения

Отравлены: найдена причина исчезновения малайзийского "Боинга"

Самолет погубил находившийся на борту груз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей