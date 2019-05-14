"Росатом" опроверг сообщения о проблемах при строительстве АЭС "Аккую"

Основание ядерного острова первого блока атомной электростанции построено надежно

Появившаяся в СМИ информация о трещинах в бетоне или задержках при строительстве атомной электростанции "Аккую" в Турции не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе АО "Аккую Нуклеар", занимающейся возведением АЭС.

Работы велись и ведутся под пристальным контролем французской компании ASSYSTEM EOS – независимой инспекционной организации. Она аккредитована Турецким агентством по ядерной энергетике (ТАЕК).

Строительство также контролирует компания Bureau Veritas - один из признанных мировых лидеров в области промышленного аудита и технической инспекции. Процесс возведения атомной электростанции полностью прозрачен и тщательно контролируется, подчеркнули в пресс-службе.

Заливка "первого бетона" фундаментной плиты будущей атомной электростанции "Аккую" на южном побережье Турции стартовало 3 апреля 2018 года. Летом прошлого года в ходе подготовительного этапа отрабатывался состав бетонной смеси. Учитывались особенности турецких строительных материалов, технология укладки бетона в местных климатических условиях. "При выполнении элементов бетонирования возможны изменения, такие как появление отверстий, расслоений, включая образование трещин, но в пределах, предусмотренных техническими нормами при бетонировании", – подчеркнули в АО "Аккую Нуклеар".

Комиссия с участием независимой инспектирующей организации ASSYSTEM подтвердила качество бетона и надежность укладки. Работы выполнены в соответствии с критериями международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и требованиями Турции. Сообщается, что в фундаментную плиту уложено более 17 тысяч "кубов" самоуплотняющегося бетона.

В настоящий момент построено надежное основание ядерного острова первого блока атомной электростанции "Аккую". В ходе следующего этапа будут возведены внутренние и внешние стены реактора. Работы уже стартовали. "Строительство проекта АЭС "Аккую" продолжается в соответствии с требованиями атомной безопасности и самыми высокими стандартами качества и в соответствии с запланированным графиком строительства", - резюмировали в пресс-службе.

По проекту на АЭС "Аккую" будут возведены четыре энергоблока с российскими реакторными установками нового поколения. Стоимость строительства – 20 млрд долл. Первый энергоблок планируется запустить в 2023 году.