Найдены неожиданные и полезные свойства сыра

Нибиру
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Ученые из Дублинского Университетского колледжа утверждают, что потребление сыра способствует похудению.
Отмечается, что этот продукт не повышает уровень холестерина в крови, как считалось ранее. Кроме того, сыр идеально подходит не только худеющим, но и гипертоникам. Все дело в том, что в нем содержатся насыщенные кислоты, передает "Медикфорум".
Продукт также уменьшает риск возникновения инфаркта. Специалисты объяснили это тем, что сыр обогащен минералами, витаминами, белками и кальцием, улучшающим обмен веществ.
В деле появился новый поворот