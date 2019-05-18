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Найдены неожиданные и полезные свойства сыра

Фото: www.globallookpress.com
Продукт помогает укреплению здоровья

Ученые из Дублинского Университетского колледжа утверждают, что потребление сыра способствует похудению.

Отмечается, что этот продукт не повышает уровень холестерина в крови, как считалось ранее. Кроме того, сыр идеально подходит не только худеющим, но и гипертоникам. Все дело в том, что в нем содержатся насыщенные кислоты, передает "Медикфорум".

Продукт также уменьшает риск возникновения инфаркта. Специалисты объяснили это тем, что сыр обогащен минералами, витаминами, белками и кальцием, улучшающим обмен веществ.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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