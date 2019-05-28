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Россия отказывается соперничать с США в космосе

Фото: www.globallookpress.com
Космическому соревнованию между двумя державами положен конец

России стоит воздержаться от лунной гонки с США как во время холодной войны. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его мнению, новая лунная гонка – это не соревнование держав, а соперничество между республиканцами и демократами на Капитолии.

"Для нас Луна – это не просто миссия престижа, а долговременный приоритет", – приводит его слова РИА "Новости".

В связи с напряженной политической обстановкой вероятность возобновления гонки между США и Россией значительно повысилась. Камнем преткновения в области космического соперничества стали постоянные изменения перспективных пилотируемых программ со стороны американцев. Это сильно мешает сотрудничеству двух стран.

На данный момент NASA вместе с международными партнерами разрабатывает проект окололунной посещаемой станции Gateway. Россия тоже должна была сделать свой вклад в разработку, однако участие там в роли "пристяжной" ее не устроило. Москва приняла решение создать собственную лунную программу.

Ранее на лекции в МГУ Рогозин заявил, что высадка на Луну первого российского космонавта планируется на 2030 год. Президент США Дональд Трамп решил не изменить своим принципам и объявил, что американские астронавты должны вернуться туда на шесть лет раньше – в 2024 году.

Первая космическая гонка между США и СССР происходила в период с 1957-го по 1975 год. В число событий гонки вошли запуски искусственных спутников, полеты в космос животных и человека, а также высадка на Луну. Напряженное соперничество превратило страны в главные "космические державы".

Анастасия ГОРЮНОВА
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