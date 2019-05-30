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Чемпионат Российского университета транспорта по стандартам Ворлдскиллс привлек участников из 17 городов

Фото: Пресс-служба
РУТ организует эти соревнования уже в третий раз

Отборочный чемпионат Российского университета транспорта (МИИТ) по стандартам "Ворлдскиллс Россия" (WorldSkills Russia) пройдет в начале июня. В нем намерены участвовать команды из 17 городов России, сообщает пресс-служба РУТ.

"Вузовский чемпионат РУТ (МИИТ) по стандартам "Ворлдскиллс Россия"  пройдет с 3 по 7 июня 2019 г. на базе Московского колледжа железнодорожного транспорта по компетенциям:  экспедирование грузов; управление железнодорожным транспортом; медицинский и социальный уход; техническое обслуживание и ремонт контактной сети железнодорожного транспорта; предпринимательство; обслуживание железнодорожных тяговых подстанций и линейных устройств систем тягового электроснабжения; управление железнодорожным транспортом", – уточняется в сообщении.

Среди участников – представители Владикавказа, Волгограда, Уфы, Читы, Омска, Петрозаводска, Саратова, Кирова, Пензы, Челябинска, Москвы и других городов РФ. Кроме того, в мероприятии примут участие девять транспортных вузов страны, представители Московской и Октябрьской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО "РЖД".

Фото: Агентство городских новостей

Российский университет транспорта проводит чемпионат по стандартам "Ворлдскиллс" уже третий раз.

В мероприятии в качестве компетенций, утвержденных Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", впервые будут представлены три новых отраслевых компетенции, разработанные РУТ: это управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте; техническое обслуживание и ремонт контактной сети железнодорожного транспорта; обслуживание железнодорожных тяговых подстанций и линейных устройств систем тягового электроснабжения.

Помимо соревнований, в рамках чемпионата пройдут круглые столы и мастер-классы.

Николай ВИКТОРОВ
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