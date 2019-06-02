Эксперты подсчитали время отдыха для нормальной жизни

Оказалось, что дольше всего живут люди, проводящие в отпуске не менее трех недель

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, что человеку необходимо как минимум три недели ежегодного отпуска, чтобы стать долгожителем.

Согласно исследованию, люди, находившиеся в отпуске меньше 21 дня в году, умирали на 37% чаще, сообщает журнал Nature. Отмечается, что всего четыре подряд дня без работы положительно сказываются на организме, поскольку снижается уровень стресса.

Отмечается, что сотрудники из Калифорнийского университета и Школы медицины при нью-йоркском госпитале Маунт-Синай отобрали 100 женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Участников эксперимента попросили сдать кровь до вылета на отдых и после возвращения. Оказалось, каникулы благотворно повлияли на активность ряда генов, связанных с иммунной системой.