Эксперты подсчитали время отдыха для нормальной жизни

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Ученые из Университета штата Огайо выяснили, что человеку необходимо как минимум три недели ежегодного отпуска, чтобы стать долгожителем.
Согласно исследованию, люди, находившиеся в отпуске меньше 21 дня в году, умирали на 37% чаще, сообщает журнал Nature. Отмечается, что всего четыре подряд дня без работы положительно сказываются на организме, поскольку снижается уровень стресса.
Отмечается, что сотрудники из Калифорнийского университета и Школы медицины при нью-йоркском госпитале Маунт-Синай отобрали 100 женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Участников эксперимента попросили сдать кровь до вылета на отдых и после возвращения. Оказалось, каникулы благотворно повлияли на активность ряда генов, связанных с иммунной системой.
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