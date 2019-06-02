Нибиру
- Нибиру ударит в июне: Москве грозит страшная опасность
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
Американские психологи из Виргинского университета провели ряд экспериментов, чтобы выявить факторы, влияющие на успешность человека. Для этого им потребовалось изучить личности более 150 тысяч человек.
Принадлежность к определенному социальному классу оказывает мощное влияние на самосознание людей, пишет Journal of Personality and Social Psychology. В частности, это проявлялось при приеме на работу. Соискатели с более высоким соцклассом вели себя увереннее и воспринимались работодателями как более компетентные.
Как отметили авторы исследования, это может стать фактором поддержания социального неравенства в обществах на протяжении поколений.
"Успешные предприниматели обычно из хорошо образованных и обеспеченных семей", – заключили психологи.
К мирским властям Киева воззвали церковные
Виктория Скрипаль пообещала опубликовать эксклюзивные семейные фотографии и издать книгу