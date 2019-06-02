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Раскрыт ключевой фактор успешности человека

Фото: www.globallookpress.com
Установлено, что хорошие бизнесмены выросли в образованных и богатых семьях

Американские психологи из Виргинского университета провели ряд экспериментов, чтобы выявить факторы, влияющие на успешность человека. Для этого им потребовалось изучить личности более 150 тысяч человек.

Принадлежность к определенному социальному классу оказывает мощное влияние на самосознание людей, пишет Journal of Personality and Social Psychology. В частности, это проявлялось при приеме на работу. Соискатели с более высоким соцклассом вели себя увереннее и воспринимались работодателями как более компетентные.

Как отметили авторы исследования, это может стать фактором поддержания социального неравенства в обществах на протяжении поколений.

"Успешные предприниматели обычно из хорошо образованных и обеспеченных семей", – заключили психологи.

Андрей ДОВЛАТОВ
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