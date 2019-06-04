Генерала-взяточника из СК отпустили на волю

Коррупционера освободили за примерное поведение

Из колонии в Нижнем Тагиле раньше срока выпустили бывшего замначальника управления Следственного комитета РФ по Москве Дениса Никандрова. Его осудили за взятку по делу известного криминального авторитета.



В Главном управлении ФСИН по Свердловской области назвали такое решение абсолютно законным.

"Раз суд принял решение о его освобождении условно-досрочно, значит, все законно. После этого дается 10-дневный срок на подачу апелляционных жалоб. Поскольку прокуратура не обжаловала это решение суда, мы обязаны его выпустить, поэтому он сегодня и освободился",

– заявил изданию URA.RU руководитель пресс-службы управления Александр Левченко.

Генерала Никандрова задержали летом 2016 года. По версии следствия, силовик и ряд его подчиненных получили взятку в 1 млн руб. за смягчение обвинения Андрею Койчукову (Итальянцу), приближенному криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). За щедрое вознаграждение сотрудники Следственного комитета пообещали поспособствовать освобождению подсудимого.

Никандров признал свою вину и дал показания на своих коллег. Поэтому суд над ним проходил в особом порядке. В августе 2018 г. Никандрова приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Бывший замглавы столичного управления СКР был лишен звания генерал-майора и оштрафован на 65 млн рублей. Из положенного срока Никандров отсидел менее трех лет: в конце мая Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.