Посольство России в Израиле обокрали на десятки миллионов рублей

Виноваты главный бухгалтер и две ее сообщницы

Трем сотрудницам дипломатического представительства предъявлены обвинения в мошенничестве на крупную сумму. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете РФ.



Фигурантами дела являются главный бухгалтер посольства РФ в Израиле Наталия Журавлева, сотрудница диппредставительства Анна Сидорова и работница ФГУП "Госзагрансобственность" Ирины Лось. По версии следствия, они вступили в преступный сговор и, используя служебное положение, в период с октября 2012-го по август 2014 гг. похитили с валютных счетов загранучреждения денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте.

Свою операцию злоумышленница провернули, подделав распорядительные платежные документы. Деньги были выведены под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов.

"Распоряжаясь похищенными денежными средствами, обвиняемые приобрели в Москве и Московской области различное недвижимое имущество, которое в ходе предварительного следствия было арестовано в целях возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации имущественного вреда",

– говорится в сообщении на сайте СКР.

Соучастницам преступления в зависимости от роли каждой из них предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 и ч. 5 ст. 33 УК РФ (мошенничество и пособничество в мошенничестве).