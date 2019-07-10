"Северный поток-2" перекроет движение судов в Азовском море

На Украине увидели новую опасность от российского газопровода

Россия препятствует движению кораблей Незалежной в Азовском море. Это утверждает эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко. По его данным, ситуация ухудшается с каждым днем.

"Продолжительность искусственной задержки судов, следующих в/из Мариуполя и Бердянска, в Керченском проливе по состоянию на 1 июля 2019: снова имеем рост. Период действия "эффекта Меркель – Макрона" (угроза "Азовского пакета" санкций) закончился," – цитирует Клименко "ПолитНавигатор".

По утверждению украинского эксперта, пока Москва опасается "сильно заострять" конфликт вокруг Азовского моря, поскольку еще "не до конца решен вопрос "Северного потока-2". Но как только газопровод будет запущен, Россию уже ничто не будет сдерживать, предупреждает Клименко. Он регулярно публикует данные о движении украинских кораблей через Керченский пролив, и каждый раз оказывается, что задержки "усиливаются".

Российские пограничники стали более активно патрулировать акваторию Азовского моря после захвата украинцами керченского сейнера "Норд", капитана которого более года потом насильно удерживали на территории Незалежной.

Газопровод "Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря от побережья РФ до ФРГ. Украина выступает против проекта, поскольку поставки российского топлива напрямую в Европу лишат Незалежную значительной доли транзитных доходов.