Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Северный поток-2" перекроет движение судов в Азовском море

Фото: www.globallookpress.com
На Украине увидели новую опасность от российского газопровода

Россия препятствует движению кораблей Незалежной в Азовском море. Это утверждает эксперт фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко. По его данным, ситуация ухудшается с каждым днем.

"Продолжительность искусственной задержки судов, следующих в/из Мариуполя и Бердянска, в Керченском проливе по состоянию на 1 июля 2019: снова имеем рост. Период действия "эффекта Меркель – Макрона" (угроза "Азовского пакета" санкций) закончился," – цитирует Клименко "ПолитНавигатор".

По утверждению украинского эксперта, пока Москва опасается "сильно заострять" конфликт вокруг Азовского моря, поскольку еще "не до конца решен вопрос "Северного потока-2". Но как только газопровод будет запущен, Россию уже ничто не будет сдерживать, предупреждает Клименко. Он регулярно публикует данные о движении украинских кораблей через Керченский пролив, и каждый раз оказывается, что задержки "усиливаются".

Фото: www.globallookpress.com

Российские пограничники стали более активно патрулировать акваторию Азовского моря после захвата украинцами керченского сейнера "Норд", капитана которого более года потом насильно удерживали на территории Незалежной.

Газопровод "Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря от побережья РФ до ФРГ. Украина выступает против проекта, поскольку поставки российского топлива напрямую в Европу лишат Незалежную значительной доли транзитных доходов.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

Европа нашла управу на Россию из-за паспортов для Донбасса

В ЕС разочарованы действиями Москвы в плане обретения жителями региона российского гражданства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей