Сомнения в победе советских танков – это "кощунство, ложь и обман"

Немецкий журналист, призвавший снести монумент на поле Прохоровского сражения, совершил аморальное преступление. За это он понесет самое страшное наказание на том свете. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.



"Немецкий журналист Келлерхофф своим заявлением покусился на памятник, посвященный грандиозному событию, в котором нашло свое отражение тысячелетие истории русского героизма. Подобное отношение к прошлому – это кощунство и аморальное преступление. Его попытки привлечь внимание к себе подобными высказываниями мелочны и не принесут ему широкой известности",

– заявил сенатор в интервью "Взгляду".

По его словам, западные исследователи и журналисты уже не раз ставили под сомнение героическую победу советского народа в Прохоровском сражении. Поэтому очередное заявление на этот счет – всего лишь "еще одно звено в этой цепи лжи и обмана, провоцирующее конфликты между странами и народами".

"Потому самому Келлерхоффу я желаю гореть в аду, а его сторонники пусть приедут в Прохоровку, посмотрят на замечательный музей, аналогов которому в мире нет, и сами сделают вывод об этом историческом событии", – подчеркнул Клинцевич.

Битва под Прохоровкой, которая состоялась 12 июля 1943 г., была крупнейшим танковым сражением Второй мировой войны. Это одно из тех событий, которые "связывают нашу страну воедино", также заявил сенатор. По его мнению, немецкая сторона не осведомлена в вопросе о том, что именно происходило под Прохоровкой, тогда как наша сторона точно знает, "какие потери понесла каждая из сторон, а главное – кто в конце концов вышел победителем из того противостояния".

Ранее на этой неделе немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф заявил, что памятник победы на Прохоровском поле необходимо снести, так как никакого крупного боя там якобы не было, а Красная армия не одержала в нем победу.

"На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной армии и 5 у вермахта", – написал Келлерхофф на страницах издания Die Welt.