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Басманный суд Москвы отправил за решетку и под домашний
арест десятерых сотрудников Домодедовской таможни. Их подозревают во
взяточничестве, сообщили в суде.
"Суд избрал в отношении 10 задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу, некоторым избран домашний арест",
– приводит ТАСС слова представителя суда Юноны Царевой.
Никакие подробности этого дела не раскрываются.
Ранее журналистам рассказали в правоохранительных органах на условиях анонимности, что ряд сотрудников таможни в Домодедове были задержаны по подозрению в получении взятки. В отношении них завели уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").
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