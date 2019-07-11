Работники аэропорта оказались нечистыми на руку

Басманный суд Москвы отправил за решетку и под домашний арест десятерых сотрудников Домодедовской таможни. Их подозревают во взяточничестве, сообщили в суде.



"Суд избрал в отношении 10 задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу, некоторым избран домашний арест",

– приводит ТАСС слова представителя суда Юноны Царевой.

Никакие подробности этого дела не раскрываются.

Ранее журналистам рассказали в правоохранительных органах на условиях анонимности, что ряд сотрудников таможни в Домодедове были задержаны по подозрению в получении взятки. В отношении них завели уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").