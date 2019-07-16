Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Сладкий яд" вызывает рак

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНайдено доступное средство для снижения давления
В группу риска попали сладкоежки

Избыток сладостей на столе может привести к развитию необратимых процессов в организме. Особенно рискуют женщины-сладкоежки: лишний вес ускоряет синтез эстрогенов, а избыток этого гормона, в свою очередь, приводит к пролиферации – разрастанию тканей организма и возникновению рака молочных желез. 

По словам медиков, простые углеводы, которые в избытке содержатся в сладостях, мгновенно повышают уровень глюкозы в крови. От этого выделяется избыточный инсулин и белки роста, отвечающие за появление и деление клеток в тканях. Онкологи предупреждают, что, так как раковые опухоли развиваются по похожей схеме, злоупотребление сладкими блюдами усиливает риски возникновения злокачественных новообразований. 

Если же ежедневно пить по пол-литра сладких газированных напитков и пакетированных соков, шанс заболеть раком молочной железы вырастет на 22%, отмечает портал "Актуальные новости".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Пролив наш": Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

Киев окончательно запутался в географических реалиях

Москве открыли глаза на напрасное участие России в "Большой семерке"

Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей