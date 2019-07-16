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Избыток сладостей на столе может привести к развитию необратимых процессов в организме. Особенно рискуют женщины-сладкоежки: лишний вес ускоряет синтез эстрогенов, а избыток этого гормона, в свою очередь, приводит к пролиферации – разрастанию тканей организма и возникновению рака молочных желез.
По словам медиков, простые углеводы, которые в избытке содержатся в сладостях, мгновенно повышают уровень глюкозы в крови. От этого выделяется избыточный инсулин и белки роста, отвечающие за появление и деление клеток в тканях. Онкологи предупреждают, что, так как раковые опухоли развиваются по похожей схеме, злоупотребление сладкими блюдами усиливает риски возникновения злокачественных новообразований.
Если же ежедневно пить по пол-литра сладких газированных напитков и пакетированных соков, шанс заболеть раком молочной железы вырастет на 22%, отмечает портал "Актуальные новости".
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