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Российские технологии признали угрозой США

Фото: play.google.com
Вашингтон испугался программы, которая состаривает лица интернет-пользователей

Разработанное в РФ приложение для смартфонов FaceApp угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил лидер Демократической партии США в сенате Чак Шумер.

"FaceApp применяет искусственный интеллект, чтобы изменить фотографии пользователей, делая их моложе или старше или выбирая противоположный пол. Однако, чтобы пользоваться приложением, необходимо предоставить компании полный и безоговорочный доступ к своим личным фотографиям и данным",

– написал сенатор в письме, адресованном Федеральному бюро расследований и Федеральной торговой комиссии. Его текст размещен в микроблоге политика в Twitter.

По мнению Шумера, разработчики приложения могут как угодно распоряжаться данными о пользователях без их согласия. Этот факт может представлять опасность для безопасности страны и конфиденциальности миллионов американских граждан. Судя по всему, политик убежден, что фотоприложение разработали пресловутые русские хакеры, чтобы шпионить за жителями США.

Фото: pixabay.com

В своем письме член верхней палаты Конгресса потребовал от федеральных ведомств проанализировать ситуацию с повсеместным использованием FaceApp и оценить возможные риски "компрометации" личных данных американцев, передает RT.

Кроме того, необходимо как можно скорее выяснить, "каким образом персональная информация, загруженная миллионами американцев в FaceApp, может оказаться в руках российского правительства или связанных с ним организаций", указал лидер демократов в сенате.

Стоит отметить, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сегодня сообщила о том, что ведомство не зафиксировало случаев утечки личных данных пользователей через FaceApp. Соответствующие данные в Роскомнадзор не поступали, передает агентство "Москва".

Андрей ФИЛАТОВ
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