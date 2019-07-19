На карте Дрездена появятся новые достопримечательности, связанные с российским лидером

Туристам, посещающим Германию, приготовили сюрприз в Дрездене: вскоре там можно будет пройтись с экскурсией по "местам Владимира Путина".

"Думаю, что россиянам может быть любопытна эта часть истории Дрездена, поскольку Владимир Путин – президент РФ", –

рассказал РИА "Новости" управляющий директор департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн.

Он добавил, что обычно европейские туристы интересуются архитектурными и художественными достопримечательностями города.

В здании, где в советское время работали офицеры КГБ, сейчас находятся офисы, а в трехкомнатной квартире, которую занимала семья Путиных, живет семья Беккерс двумя детьми.

Аманн добавил, что удостоверение Штази, якобы выписанное на имя российского президента, в настоящее время может быть в архиве Дрездена.

В конце прошлого года немецкие СМИ сообщили, что в архивах министерства госбезопасности бывшего ГДР было найдено удостоверение на имя Владимира Путина. Пресс-секретарь российского Дмитрий Песков тогда заявил, что между КГБ и Штази, которые были партнерскими разведками двух социалистических стран, могли обменяться удостоверениями. СВР отказалась от комментариев на эту тему.

Дрезден – столица восточногерманской земли Саксония. Знаменит своими художественными музеями и восстановленной классической архитектурой -во время Второй мировой войны город был стерт с лица земли бомбежками союзников.

