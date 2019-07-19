Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В ФРГ проведут туристов по путинским местам

Дрезден. Фото: lwww.goballookpress.com
На карте Дрездена появятся новые достопримечательности, связанные с российским лидером

Туристам, посещающим Германию, приготовили сюрприз в Дрездене: вскоре там можно будет пройтись с экскурсией по "местам Владимира Путина".

"Думаю, что россиянам может быть любопытна эта часть истории Дрездена, поскольку Владимир Путин – президент РФ", –

рассказал РИА "Новости" управляющий директор департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн.

Он добавил, что обычно европейские туристы интересуются архитектурными и художественными достопримечательностями города.

В здании, где в советское время работали офицеры КГБ, сейчас находятся офисы, а в трехкомнатной квартире, которую занимала семья Путиных, живет семья Беккерс двумя детьми.

Аманн добавил, что удостоверение Штази, якобы выписанное на имя российского президента, в настоящее время может быть в архиве Дрездена. 

В конце прошлого года немецкие СМИ сообщили, что в архивах министерства госбезопасности бывшего ГДР было найдено удостоверение на имя Владимира Путина. Пресс-секретарь российского Дмитрий Песков тогда заявил, что между КГБ и Штази, которые были партнерскими разведками двух социалистических стран, могли обменяться удостоверениями. СВР отказалась от комментариев на эту тему. 

Дрезден – столица восточногерманской земли Саксония. Знаменит своими художественными музеями и восстановленной классической архитектурой -во время Второй мировой войны город был стерт с лица земли бомбежками союзников. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Задымился самолет: раскрыты подробности о пострадавших в Шереметьеве

Пассажиров и экипаж экстренно эвакуировали по надувным трапам

Зуб за зуб: американцы придумали новую подлость на фоне конфликта в Керченском проливе

Вашингтон шантажирует Москву из-за украинских моряков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей