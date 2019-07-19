В Подмосковье нашли руины древнего мегаполиса

В земле скрывались Конек-горбунок и арабские монеты

Более тысячи артефактов, относящихся к X-XII вв. н.э. обнаружили на окраине города Протвино.

Раскопки начал на своем огороде местный житель, историк по образованию. После первых находок он обратился к профессиональным археологам.

Специалисты достали из-под земли ювелирные украшения, амулеты, наконечники стрел, ножи, рыбацкие крючки и арабские серебряные монеты. Так, амулет в виде маленькой лошадки формой напоминал сказочного Конька-горбунка. По словам историков, это украшение часто встречается на территориях, где в древности жили славяне.

Все находки сохранились очень хорошо, и это особенно радует специалистов. Историки считают, что когда-то в этом уголке Подмосковья был довольно большой по древним меркам город. Он занимал площадь около 10 га, и в нем жило около 200 человек, промышлявших охотой, рыбалкой и торговлей, сообщает "Подмосковье сегодня".