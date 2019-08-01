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США предложили помощь с сибирскими пожарами

В российском ведомстве этот шаг назвали "обычной мировой практикой"

Руководитель департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьев поблагодарил американских коллег за идею об оказании помощи в борьбе с огнем в Сибири.

 "Мы благодарны...за предложение оказать помощь в борьбе с лесными пожарами. При этом надо отметить, что в Сибири уже сейчас создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами", -  

цитирует РИА "Новости" Соловьева.

Отмечается, что помощь предложил Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Российский президент поблагодарил американского лидера "за столь внимательное отношение" и добавил, что Россия "при необходимости воспользуется" этим предложением.

МИД РФ расценил шаг Трампа как ступень на пути к восстановлению диалога. 

В настоящее время в Сибири огонь охватил почти 3 млн гектаров леса, напоминает телеканал "360"

Валентина МАЙОРОВА
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