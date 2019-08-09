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Год Нисанов и Зарах Илиев инвестируют в здоровое будущее

Год Нисанов и Зарах Илиев инвестируют в здоровое будущее
Год Нисанов (по центру) на церемонии закладки памятной капсулы в честь начала строительства нового спортивного комплекса для "Корабелки". Фото: Пресс-служба
Российские бизнесмены Год Семёнович Нисанов и Зарах Бинсионович Илиев взяли на себя финансирование строительства современного спорткомплекса для СПбГМТУ
Зимние Олимпийские игры, этапы Гран-при Формулы-1, Чемпионаты мира по водным видам спорта, хоккею, дзюдо, Кубок конфедераций и Чемпионат мира по футболу – эти и около десятка других крупнейших мировых первенств приняла Россия только в последнюю пятилетку. Но теперь, когда они позади, большинство граждан тревожит вопрос – не уйдёт ли в прошлое и надлежащее внимание к развитию спорта? Будут ли по-прежнему получать поддержу начинания тех, кто хочет стать быстрее, выше и сильнее? Развеять их сомнения поспешили бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев, взявшие на себя финансирование современного спорткомплекса для студентов Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Помощь спорту от частных инвесторов даёт надежду, что честолюбивые дублёры и придут, и сыграют лучше нашего – всё как завещали великие классики.

Большому кораблю – большое плавание


Санкт-Петербургский государственный морской технический университет – уникальный вуз. Он один во всей стране на трёх ключевых факультетах осуществляет подготовку высококлассных морских инженеров – специалистов по проектированию, постройке и технической эксплуатации судов самого разного назначения. "Корабелка" – как в народе по-свойски прозвали СПбГМТУ – включена в рейтинг лучших вузов России Forbes. Эксперты издания проанализировали более тысячи высших учебных заведений по десяти метрикам, отражающим качество образования, профпригодность, успешность выпускников и другие. После строгой проверки в список вошли действительно лучшие из лучших.

Разумеется, немаловажной составляющей такого успеха вуза является хорошо продуманная программа внеучебной деятельности, в том числе профессиональная организация спортивного досуга. Многие десятилетия студенты легендарного университета занимаются в различных секциях, оттачивая мастерство как в индивидуальных, так и командных видах. Большой популярностью у них пользуются баскетбол, гандбол, футбол. Успешно проходят занятия и по настольному теннису, академической гребле, пауэрлифтингу, флорболу, водному поло, борьбе и многим другим. Ежегодно кафедра физического воспитания и Студенческий спортивный клуб формируют сборные команды, которые представляют страну на федеральных и международных турнирах, завоёвывают награды и титулы. 

Именно поэтому появление инновационного комплекса – долгожданное и крайне радостное событие для всех студентов и сотрудников университета. По их мнению, появление нового комплекса послужит мощным стимулом для учащейся молодежи, а также несомненно найдёт отражение в положительной динамике роста спортивных побед вуза.

Праздник на улице моряков


Старт строительных работ отметили символичным заложением "капсулы времени". Солнечной во время торжественного мероприятия была и погода, и настроение собравшихся. На церемонии кроме студентов и работников "Корабелки" присутствовали почётные гости – секретарь Совбеза России Николай Патрушев, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, замминистра науки и высшего образования Марина Боровская, главком ВМФ Николай Евменов, спонсор проекта бизнесмен Год Нисанов и другие.

"В университете последовательно ведётся работа по улучшению условий, обеспечивающих студентам и сотрудникам вуза возможность вести здоровый образ жизни и уделять время занятиям физической культурой и спортом, – отметил член Совета безопасности РФ. – Вовлечение обучающихся в спортивную жизнь и обеспечение комфортных условий для занятий спортом и физической культурой – одна из приоритетных задач университета".

В строящемся спортцентре возведут двадцатипятиметровый плавательный бассейн с трибунами и волейбольный комплекс, вмещающий порядка двух тысяч зрителей. Повышать спортивное мастерство и просто качественно проводить своё свободное время смогут не только учителя и учащиеся "Корабелки", но и профессиональные спортсмены – волейболисты петербургского "Зенита" и "Ленинградки". Кроме того, оснащённая современным оборудованием площадка сможет принимать соревнования и матчи чемпионатов даже очень высокого уровня. Площадь центра составит примерно 5,5 тысяч квадратных метров, в то время как весь комплекс, который по окончании строительства и реконструкции имеющихся вузовских помещений превратится в современный кампус, займёт 165 тысяч квадратных метров. По территории также проложат велодорожки, а украшением спортивного кластера на Ленинском проспекте станет Аллея выпускников. Открытие намечено на конец лета 2020 года – то есть уже к началу следующего учебного года.

Эффективные вложения 


Ректор СПбГМТУ Глеб Туричин отметил, что эта стройка – без преувеличения великое событие в жизни вуза, и произошло оно благодаря немалым усилиям двух людей – Николая Платоновича Патрушева и Года Семёновича Нисанова. "Именно ваша работа сделала это событие возможным," – подытожил своё благодарственное обращение ректор, подчеркнув, что физкультура и спорт – это "абсолютно неотъемлемая часть подготовки инженеров, залог формирования высоких морально-волевых качеств учащейся молодежи".

Безусловно, поступление частных средств – это всегда удача и появление расширенных возможностей. Но интересно, зачем такие траты самим спонсорам? Ведь, как говорится, "спасибо" в карман не положишь. Возможно, многие из них действительно видят цель не в деньгах и отдают себе отчёт, что самые надёжные вложения – это инвестиции в молодое поколение. Например, бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев уже много лет оказывают поддержку учебным заведениям, благотворительным фондам, способствуют реализации многих образовательных программ. Они на собственные средства учредили в Москве специализированную школу "Хедер Менахем" и по настоящее время являются её меценатами. Среди бизнес-проектов партнёров также много социально-значимых и полезных. Например, "Москвариум" – огромный уникальный центр океанографии, который является не только интересным вариантом досуга для всех желающих, но и местом притяжения учёных, исследователей, студнентов-биологов. Благодаря возможности вживую наблюдать за жизнью двенадцати тысяч морских обитателей появилось немало серьёзных научных работ. Другой приносящий существенную пользу обществу объект Нисанова и Илиева – агрокластер "Фуд Сити". Там рестораторы и рядовые жители мегаполиса имеют возможность приобрести свежие качественные продукты напрямую от производителя, да и просто получить удовольствие от процесса импортозамещения. К такого рода проектам можно отнести и работу над модернизацией транспортной инфраструктуры (автовокзалы "Южные ворота" и Щёлковский, ТПУ "Нагатинская"), также бизнесменам принадлежит полюбившаяся москвичам и туристам флотилия Radisson. 

Не меньше грандиозных объектов у них в планах. Например, находится в разработке программа реновации и расширения спортивного комплекса "Олимпийский" – Год Нисанов возглавляет совет директоров руководящей организации. Говорят, этот проект европейского масштаба затмит многие существующие аналоги. Увидим. Но прежде – отметим открытие комплекса в "Корабелке".


Отдел информации
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