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Китайцы будут сажать деревья в России

Китайцы будут сажать деревья в России
Фото: www.globallookpress.com
Правительство КНР призвали ответственнее отнестись к наследию планеты

Проблему незаконной вырубки леса в России нужно решать совместно с Пекином. Так считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью", – заявил министр в интервью "Ведомостям".

По мнению чиновника, Пекин должен запретить своим компаниям покупать нелегальную древесину у "черных лесорубов". Кроме того, китайская сторона могла бы поучаствовать в мероприятиях по восстановлению лесного массива в РФ, чтобы вернуть "нашим детям и внукам" то, что уже уничтожено.

Фото: www.globallookpress.com

В частности, Минприроды предлагает построить на российско-китайской границе селекционно-семеноводческие комплексы и там высаживать лесопосадочный материал, передает телеканал "360".

Ранее первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Владимир Сысоев заявил, что РФ несет многомиллиардные убытки из-за незаконного вывоза леса в Китай, напоминает URA.RU.

Николай ВИКТОРОВ
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