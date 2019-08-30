"Единая Россия" оградит родителей от проблем с выплатой детских пособий при неполном рабочем дне

Коррективы в законодательство разработают уже этой осенью

В России должны быть конкретные и прозрачные условия, которые позволяют сохранить пособие по уходу за ребенком, если один из осуществляющих этот уход родителей начинает работать неполный трудовой день. В такой необходимости уверены в "Единой России". Соответствующие поправки проработают и предложат депутатам рассмотреть в осеннюю сессию, заявила первый заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Государственной Думы Ольга Баталина.

Как рассказала политик, сейчас "детские" пособия иногда прекращают выплачивать, так как этот вопрос не урегулирован. В партии заметили, что та нормативно-правовая база, которая существует, несовершенна, отметила депутат. Положения позволяют неоднозначно трактовать основания для того, чтобы перестать выплачивать пособия по уходу за ребенком при выходе на работу на неполный трудовой день.

"Партия предлагает установить прозрачные критерии, которые позволят гражданам четко понять: сохранится ли за ними право на получение "детского" пособия при такой форме организации труда",

– добавила Баталина.

"Единая Россия" планирует заняться поправками и внести их на рассмотрение в Госдуму во время осенней сессии. Партия уточняет, что разработка и внедрение новых правил по сохранению таких пособий не должны ущемлять ничьи интересы и права, чтобы не оставалось возможности для различных злоупотреблений.

"Недопустимы ситуации, когда, к примеру, работающий 30 часов в неделю родитель лишается "детского" пособия. Также особо предприимчивые граждане не должны работать на 0,99 ставки при сохранении выплаты от государства",

– подчеркнула Баталина.

Первый заместитель секретаря Генерального совета партии отметила, что возникают случаи, когда получающие пособие родители лишаются установленных законом выплат, когда выходят на неполный рабочий день. По словам депутата, такие ситуации происходят, потому что в нормативно-правовых актах не указано, какое количество часов в день или неделю показывает, что люди занимаются работой, а не ребенком большую часть времени.

"В связи с этим, в Фонде социального страхования могут прекратить выплату "детских" пособий, посчитав, что уходу за ребенком уделяется недостаточно времени – четких параметров не существует", – подытожила политик.