Коррупционный скандал на Курилах привел на нары полковника ВС РФ

Любители деликатесов лишили начальника свободы

Полковник Олег Потылицын, командовавший войсковой частью номер 71436 на острове Итуруп, приговорен к 7 годам тюрьмы. Решение вынес Курильский гарнизонный военный суд. Полковник признан виновным за взятку на службе и ее вымогательство.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административного хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 4 года, а также штрафа в размере двукратной суммы взятки – 245 тыс. 998 руб.", – уточняется на сайте ГВСУ СК РФ.

Год назад Потылицын узнал, что трое контрактников из его части незаконно ловили горбушу. За молчание про улов в 52 рыбы он потребовал 50 тыс.руб. и пару дорогих смартфонов. Таких средств у военнослужащих не было, но и того, что получил полковник, хватило, чтобы осудить его на длительный тюремный срок.

Нелегальные рыбаки-военные также предстали перед судом. Их приговорили к штрафам на общую сумму 110 тыс.рублей.