В плодах жимолости содержится важнейший микроэлемент

Процесс выработки тестостерона невозможен без селена, которого в избытке в этих ягодах. Тем, кто ведет активную половую жизнь или хочет избавиться от проблем с потенцией, не помешает включить жимолость в свой рацион.

Специалисты выяснили, что чем насыщеннее интимная жизнь мужчины, тем больше селена расходует организм. Если не восполнять его запасы, может пострадать репродуктивная функция: упадет качество семенной жидкости, сперматозоиды станут менее подвижными.

Важно помнить, что есть ядовитые и съедобные ягоды. Первые оранжевые и красные, вторые – черного и синего цвета. Из жимолости можно сделать варенье или сок, также плоды сушат и замораживают. Напомним, что существуют противопоказания. Употреблять жимолость не стоит, если при заболеваниях почек, желудка (гастритах, язвах), при пониженном давлении и частых расстройствах кишечника, пишет "Лиза".