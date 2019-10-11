Под Брянском нашли аномальное озеро

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Среднее Святое озеро в Брянском лесу стало объектом исследования российских экстрасенсов. Эксперты обнаружили, что над водной гладью находится энергетический столб, нацеленный прямо в космос.
Подобный поток энергии есть в Египте, над пирамидой Хеопса, сообщает информационное агентство "Версия". Местные жители Брянщины говорят, что рядом с озером время от времени пропадают люди. Плотный туман не позволяет найти дорогу, а над водой светится гигантский луч света.
"Состояние напоминало опьянение. Очень трудно было собраться с мыслями. Навигаторы и прочая техника отказали в работе", –
так описал свои ощущения от лесного водоема столичный экстрасенс.
По мнению исследователей, аномальное озеро излучает космическую энергию, источник которой может находиться в его глубинах. Впрочем, до сих пор дно среднего Святого озера остается неизученным: желающих погрузиться под воду нет, так как в карстовом водоеме много коварных подводных течений.
Ранее 28-летняя жительница Брянска рассказала о том, как ходила в поход на таинственное озеро. Девушка заблудилась и долго блуждала в лесу. Ночью над водной гладью появился яркий столб света бьющий вверх. Наутро несчастная поседела. Выбраться на дорогу ей удалось чудом.
Скептически настроенные ученые отвергают версии о мистике, таящейся в глубинах озера. По мнению биологов, вокруг водоема растет мох, испарения которого отуманивают мозг, вызывая галлюцинации, отсюда и состояние, похожее на опьянение, и таинственный туман.
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