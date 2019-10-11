Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Под Брянском нашли аномальное озеро

Под Брянском нашли аномальное озеро
Фото: pixabay.com
Водоем напомнил исследователям египетскую пирамиду

Среднее Святое озеро в Брянском лесу стало объектом исследования российских экстрасенсов. Эксперты обнаружили, что над водной гладью находится энергетический столб, нацеленный прямо в космос.

Подобный поток энергии есть в Египте, над пирамидой Хеопса, сообщает информационное агентство "Версия". Местные жители Брянщины говорят, что рядом с озером время от времени пропадают люди. Плотный туман не позволяет найти дорогу, а над водой светится гигантский луч света. 

"Состояние напоминало опьянение. Очень трудно было собраться с мыслями. Навигаторы и прочая техника отказали в работе", –

так описал свои ощущения от лесного водоема столичный экстрасенс.

По мнению исследователей, аномальное озеро излучает космическую энергию, источник которой может находиться в его глубинах. Впрочем, до сих пор дно среднего Святого озера остается неизученным: желающих погрузиться под воду нет, так как в карстовом водоеме много коварных подводных течений.

Ранее 28-летняя жительница Брянска рассказала о том, как ходила в поход на таинственное озеро. Девушка заблудилась и долго блуждала в лесу. Ночью над водной гладью появился яркий столб света бьющий вверх. Наутро несчастная поседела. Выбраться на дорогу ей удалось чудом.

Скептически настроенные ученые отвергают версии о мистике, таящейся в глубинах озера. По мнению биологов, вокруг водоема растет мох, испарения которого отуманивают мозг, вызывая галлюцинации, отсюда и состояние, похожее на опьянение, и таинственный туман.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Ан-72 с россиянами разбился в Конго

Их имена и фамилии выясняются

Российским спортсменам подсказали выход из ситуации с WADA

Атлетам напомнили, что можно сменить гражданство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей