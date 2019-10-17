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Коварный удар Кремля по мове раскрыт

Коварный удар Кремля по мове раскрыт
Фото: pixabay.com
Украинцев принудительно признают носителями русского языка

"Путин заманивает украинцев в Россию". С таким предупреждением выступило издание "Униан" в четверг, 17 октября.

Речь о законопроекте, который поступил на обсуждение правительства РФ. В нем предлагается признать уроженцев Украины и Белоруссии носителями русского языка. Это избавит граждан этих стран от необходимости сдавать экзамен по русскому при получении, к примеру, российского паспорта.

Сейчас иностранцам, чьи предки были выходцами из России, можно получить статус носителя русского языка после соответствующего собеседования. 

Николай ВИКТОРОВ
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