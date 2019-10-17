Нибиру
- За США охотится планета смерти
- Фея с Нибиру: труп пришельца нашли в погребе у пенсионера
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
380 новости
"Путин заманивает украинцев в Россию". С таким предупреждением выступило издание "Униан" в четверг, 17 октября.
Речь о законопроекте, который поступил на обсуждение правительства РФ. В нем предлагается признать уроженцев Украины и Белоруссии носителями русского языка. Это избавит граждан этих стран от необходимости сдавать экзамен по русскому при получении, к примеру, российского паспорта.
Сейчас иностранцам, чьи предки были выходцами из России, можно получить статус носителя русского языка после соответствующего собеседования.
В Незалежной намерены положить конец гегемонии России
Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков