Украинцев принудительно признают носителями русского языка

"Путин заманивает украинцев в Россию". С таким предупреждением выступило издание "Униан" в четверг, 17 октября.

Речь о законопроекте, который поступил на обсуждение правительства РФ. В нем предлагается признать уроженцев Украины и Белоруссии носителями русского языка. Это избавит граждан этих стран от необходимости сдавать экзамен по русскому при получении, к примеру, российского паспорта.

Сейчас иностранцам, чьи предки были выходцами из России, можно получить статус носителя русского языка после соответствующего собеседования.