"Без войны все умрете": Матрона предсказала судьбу России

Страну ждет незавидная участь

Блаженная Матрона Московская известна своим заступничеством – верующие часто обращаются к ней с просьбой помочь в бедах и нужде.

Однако, по некоторым сообщениям, святая оставила о 2020 г. пугающие пророчества.



"Войны не будет, без войны все умрете, жертв будет много, все мертвые на земле лежать будете. Вечером все будет на земле, а утром восстанете – все уйдет в землю. Без войны война идет!" -

приводит украинский портал Politeka слова, якобы сказанные Матроной.

Кроме того, святая предупреждала, что Россия может пропасть с лица земли, если ее население поверит лжецам. Если жители страны забудут о Боге и будут думать лишь о материальных благах, судьба граждан будет печальной. Богатства России могут исчезнуть, и тогда народ ждет голод.

Впрочем, стоит отметить, что Церковь никогда ничего не говорила о подобных "пророчествах".

