Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Без войны все умрете": Матрона предсказала судьбу России

Фото: pixabay.com
Страну ждет незавидная участь

Блаженная Матрона Московская известна своим заступничеством – верующие часто обращаются к ней с просьбой помочь в бедах и нужде.

Однако, по некоторым сообщениям, святая оставила о 2020 г. пугающие пророчества.

"Войны не будет, без войны все умрете, жертв будет много, все мертвые на земле лежать будете. Вечером все будет на земле, а утром восстанете – все уйдет в землю. Без войны война идет!" - 

приводит украинский портал Politeka слова, якобы сказанные Матроной.

Кроме того, святая предупреждала, что Россия может пропасть с лица земли, если ее население поверит лжецам. Если жители страны забудут о Боге и будут думать лишь о материальных благах, судьба граждан будет печальной. Богатства России могут исчезнуть, и тогда народ ждет голод. 

Впрочем, стоит отметить, что Церковь никогда ничего не говорила о подобных "пророчествах".

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

"Серьезно болен": Лукашенко улетел из Белоруссии

Журналисты гадают, что случилось с белорусским лидером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей