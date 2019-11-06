"Без войны все умрете": Матрона предсказала судьбу России

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Блаженная Матрона Московская известна своим заступничеством – верующие часто обращаются к ней с просьбой помочь в бедах и нужде.
Однако, по некоторым сообщениям, святая оставила о 2020 г. пугающие пророчества.
"Войны не будет, без войны все умрете, жертв будет много, все мертвые на земле лежать будете. Вечером все будет на земле, а утром восстанете – все уйдет в землю. Без войны война идет!" -
приводит украинский портал Politeka слова, якобы сказанные Матроной.
Кроме того, святая предупреждала, что Россия может пропасть с лица земли, если ее население поверит лжецам. Если жители страны забудут о Боге и будут думать лишь о материальных благах, судьба граждан будет печальной. Богатства России могут исчезнуть, и тогда народ ждет голод.
Впрочем, стоит отметить, что Церковь никогда ничего не говорила о подобных "пророчествах".
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