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На пляж в декабре: популярные курорты стали доступнее

На пляж в декабре: популярные курорты стали доступнее
Фото: www.globallookpress.com
Наступает самое выгодное время для экономных путешественников

Цены на туры с конца ноября и первой половины декабря традиционно дешевеют. Любителям недорогого пляжного отдыха эксперты рекомендуют обратить внимание на поездки в теплые страны именно в это время.

Аналитики Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщают, что поездка в Турцию с вылетом 29 ноября – 2 декабря обойдется дешевле на 30%, чем путевка с вылетом в середине ноября. В среднем, восьмидневный тур на двух человек стоит 48 тыс. рублей. Доступнее стал и Бахрейн: на отдых (8 ночей) пара потратит около 80 тыс. рублей. Поездка в Объединенные Арабские Эмираты обойдется немного дороже – примерно в 88 тыс. рублей. Самый бюджетный тур на Гоа стоит 39 тыс. рублей на двоих, однако средний чек на отдых существенно дороже – он составляет 95 тыс. рублей. 

Кроме того, на 10% подешевели поездки на остров Хайнань в Китае и на Кубу. Туры в Доминикану стали на 9% доступнее, а в Мексику – на 15% дешевле. Эксперты подчеркивают, что упала цена даже на туры на Мальдивы: в начале декабря 9 ночей обойдутся на 20% дешевле, чем такая же поездка с вылетом в середине ноября.

А вот отдых в Иордании и израильском Эйлате в начале декабря подорожал на 22% и 38% соответственно по сравнению с серединой текущего месяца.

Валентина МАЙОРОВА

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