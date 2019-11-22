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Организатора теракта в России задержали в Сирии

Операцию провели турецкие военные

Боевик ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, более известный по кличке Юсуф Худа, задержан в Сирии силами турецких спецслужб. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Отмечается, что террорист вербовал будущих смертников по Интернету. Он причастен к организации более 20 терактов, в том числе в России в 2018 г. и Германии, передает РИА ФАН.

Николай ВИКТОРОВ

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