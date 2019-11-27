Не СМИ, так прокуратура: академику Хохлову не уйти от ответа

Вице-президенту РАН придется пояснить, как порочащие ученых непроверенные сведения оказались опубликованы

В прокуратуру Москвы поступила жалоба на вице-президента РАН Алексея Хохлова. Газета "Солидарность" заявила, что направила ему несколько вопросов в связи с публикацией доклада Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, но ответа в установленный законом для должностных лиц 7-дневный срок не получила. Таким образом была нарушена ст.39 Закона о СМИ, что является административным правонарушением (ст.5.39 КоАП РФ).

Скандальный доклад появился 23 сентября 2019 г., за полтора месяца до очередных выборов в члены-корреспонденты и академики РАН. В нем говорилось, что в научных работах 56 кандидатов якобы найдены некорректные заимствования. При этом несколько человек предлагалось все равно допустить к выборам, поскольку их "нарушения" не являются "критическими", уточняет "Коммерсант".

Ученый мир был повернут в шок. Научные отделения, ознакомившиеся с опубликованным докладом, отвергли обвинения против своих кандидатов, назвав претензии безосновательными и наносящими ущерб чести и достоинству крупных ученых. Были и необратимые последствия. Доктор юридических наук Николай Михайлов, возглавлявший научно-организационное управление РАН и претендовавший на статус членкора в секции права, скончался в больнице накануне голосования в РАН. Юрист с 50-летним стажем, он тоже попал в этот список "56-ти", потом оправдан и допущен к выборам, но сердце его таких потрясений не выдержало, пишет "Версия".

При этом нужно отметить, что Комиссия согласно п.1.2 положения о комиссии – это всего лишь совещательный орган при Президиуме РАН. То есть она не могла самостоятельно выносить решения, а должна была донести собранную информацию до уполномоченных лиц, указывает "Регнум". Однако доклад был обнародован даже до того, как с ним ознакомился президент РАН академик Александр Сергеев. По его словам, это была "несанкционированная публикация", ведь по регламенту РАН подобные публикации обязательно должны с ним согласовываться.

Как оказалось, распространение материалов одобрил вице-президент РАН Алексей Хохлов – об этом в письме "Солидарности" рассказал глава Комиссии РАН Виктор Васильев. Зачем это понадобилось Хохлову – не понятно. Как не ясно, почему в докладе Комиссии отмечены люди, которые ранее попали под критику "Диссернета" – зарегистрированного в США ресурса, руководитель которого не является ученым. Этот вопрос "Солидарность" также задала Хохлову, но ответа не получила.

Зато "Диссернет" не скрывает, что имеет отношение к итогам ноябрьских выборов в РАН. Можно ли после этого считать выборы свободными и легитимными – это тоже вопрос, на который хотелось бы услышать ответ специалистов.