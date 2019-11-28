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Собянин: Принятый бюджет является гарантией устойчивого развития Москвы

Собянин: Принятый бюджет является гарантией устойчивого развития Москвы
Сергей Собянин. Фото: www.globallookpress.com
Документ одобрили все фракции Мосгордумы

Главный финансовый план столицы на 2020-2022 г.г. согласован. "За" бюджет проголосовали 35 из 45 депутатов Мосгордумы, в том числе представители фракций "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", "Яблока", "Моей Москвы".

Во время работы над документом шли оживленные дискуссии, поступало и обсуждалось много поправок. В результате расходы по ряду приоритетных направлений были увеличены, а бюджет в целом получился одновременно и социальным, и направленным на развитие города.

"По сравнению с предыдущим годом расходы на главные приоритеты города – здравоохранение и образование – значительно выросли. Соответственно, на 30,4% и 25,8%. Полностью обеспечены финансированием крупнейшие транспортные проекты – строительство метро, дорог, создание и развитие Московских центральных диаметров",

написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Он подчеркнул, что финансирование программы реновации также обеспечено на все 100%. Значительные средства предусмотрены для поддержки малого и среднего бизнеса.

Фото: duma.mos.ru

"Принятый бюджет является гарантией устойчивого развития города", – уверен мэр.

Планируется, что за ближайшие три года дефицит городского бюджета значительно сократится, а доходы вырастут. Если в 2020 г. при доходе в 2 трлн 798 млрд рублей дефицит достигнет 351,3 млрд руб., в 2021 г. при доходе в 3 трлн 64 млрд рублей дефицит уменьшится до 214,1 млрд рублей, то в 2022 г. доход города должен возрасти до 3 трлн 356,2 млрд рублей, а расходы превысят этот уровень всего на 23,8 млрд рублей.

Николай ВИКТОРОВ

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