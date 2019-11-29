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Крымский курорт победил на "туристическом Оскаре"

Крымский курорт победил на "туристическом Оскаре"
Фото: пресс-служба
Mriya Resort & SPА стал лауреатом в четырех номинациях премии World Travel Awards 2019

Международная премия World Travel Awards объявила победителей. В 2019 г. ее лауреатами стала Москва – как лучший в мире туристический город, Санкт-Петербург – как наиболее привлекательный город с точки зрения культуры. Но больше всего наград собрал крымский курорт Mriya Resort & SPА – на церемонии в Омане 28 ноября он был назван лучшим в мире сразу в четырех номинациях.

Фото: пресс-служба

Ведущим мировой оздоровительный курорт (номинация World's Leading Wellness Resort 2019), ведущий мировой семейный курорт с виллами класса люкс (номинация World's Leading Luxury Family Resort & Villas 2019) и ведущий мировой курорт для отдыха (номинация World's Leading Leisure Resort 2019) – все это комплекс Mriya Resort & SPА в Крыму. Четвертой премии удостоилась управляющая компания курорта как лучшая команда в сфере туризма и индустрии гостеприимства (номинация World's Leading Travel Management & Development Company 2019).

Фото: пресс-служба

По мнению генерального директора компании Гранта Бабасяна, столь высокая оценка международного сообщества подтверждает правильный вектор в реализации президентской стратегии по развитию туризма в России до 2035.

"Мы стремимся создавать качественный туристический продукт, который будет конкурентоспособным на мировом рынке, тем самым формируя новые традиции гостеприимства в нашей стране", – подчеркнул Бабасян.

Он выразил надежду, что своим примером – а Mriya Resort & SPА является первым и единственным в стране курортом, который каждый год собирает самые престижные мировые награды – компания задаст новые стандарты высочайшего уровня для всей российской туристической отрасли.

Фото: пресс-служба

Нужно отметить, что команда управленцев Mriya Resort & SPА не только поднимает престиж страны, добиваясь ежегодных побед на мировых конкурсах, но и вносит большой вклад в реализацию государственной стратегии по развитию туризма. В сентябре 2019 г. под патронажем президента РФ Владимира Путина был запущен всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства". Его цель – помочь сотрудникам туристической отрасли полнее раскрыть свой потенциал и найти новых специалистов. Управляющий состав курорта Mriya Resort & Spa выступит на всероссийском конкурсе в качестве экспертов и наставников.

"Хочется верить, что наши победы пойдут на пользу развития туризма в целом", – заявил Грант Бабасян.

Фото: пресс-служба

Санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA находится на живописном южном побережье Крымского полуострова. Он был построен в 2014 году по проекту известного британского архитектора Нормана Фостера. За прошедшие пять лет комплекс удостоился свыше двух десятков европейских и мировых наград в сфере индустрии гостеприимства. Mriya Resort & SPA отвечает всем мировым стандартам и может предложить своим гостям сервис высочайшего класса.

Николай ВИКТОРОВ

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