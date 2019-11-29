Злоумышленники предлагают старикам купить "тревожную кнопку"

За такую услугу мошенники берут с пенсионеров 12 тыс рублей. Об этом рассказала начальница медчанчасти, сотрудниками которой представляются обманщики в Протвино.

Злоумышленники массово предлагают старикам купить кнопку, которая якобы должна помочь в экстренной ситуации – во время ЧП спецслужбы приедут за считанные минуты.

"Люди, словно загипнотизированные, открывают двери, впускают неизвестных гостей, отдают свои деньги, а потом масса жалоб", – цитирует начальницу медсанчасти интернет-портал "Подмосковье сегодня".