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"ВТБ Лизинг" ответил на расследование ФБК

"ВТБ Лизинг" ответил на расследование ФБК
Фото: Ведомости/ТАСС
Компании приписали самолеты, которыми она не владеет

Компания "ВТБ Лизинг", входящая в Группу ВТБ, опровергла сведения, ранее распространенные Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. 2 декабря ФБК обнародовал расследование, в котором заявил, что известная телеведущая Наиля Аскер-заде пользовалась самолетом, принадлежащим банку, которым владеет Андрей Костин. Теперь выясняется, что это неверная информация.

Как сообщил гендиректор "ВТБ Лизинг" Дмитрий Ивантер, фигурировавшие в расследовании Навального самолеты не имеют отношения к ВТБ или к каким-либо связанным с банком структурам. По словам Ивантера, борта были проданы еще в позапрошлом году из-за санкционных рисков, передает РБК. 

Это противоречит предположениям ФБК, что Наиля Аскер-заде летала на бизнес-джете Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT. Данный самолет сейчас принадлежит белизскому офшору If Company Ltd., не раскрывающему бенефициаров. Прежним владельцев судна значится дочерняя структура ВТБ. Очевидно, это и дало Навальному формальный повод связать самолет с банком и непосредственно его главой Андреем Костиным.

Николай ВИКТОРОВ

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