Нибиру
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Мужчина едва не развелся с женой, распутывая километр гирлянд и теперь хочет нанять для этой задачи "стрессоустойчивого работника".
Как пишет "Подмосковье сегодня", коммерсант из Дмитрова закупил их в Китае для перепродажи. По его словам, поставщик оказался "тем еще китайцем" и небрежно раскидал товар по коробкам. В результате гирлянды запутались в огромные клубки.
За работу мужчина просит 2 тыс. рублей, что, в общем, немного, учитывая те нервные клетки, которые может навсегда потерять успешный кандидат.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
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