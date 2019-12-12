Попытка сделать это с женой едва не привела к разводу

Мужчина едва не развелся с женой, распутывая километр гирлянд и теперь хочет нанять для этой задачи "стрессоустойчивого работника".

Как пишет "Подмосковье сегодня", коммерсант из Дмитрова закупил их в Китае для перепродажи. По его словам, поставщик оказался "тем еще китайцем" и небрежно раскидал товар по коробкам. В результате гирлянды запутались в огромные клубки.

За работу мужчина просит 2 тыс. рублей, что, в общем, немного, учитывая те нервные клетки, которые может навсегда потерять успешный кандидат.