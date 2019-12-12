Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Мужчина нанял рабочего распутывать километр гирлянд

Мужчина нанял рабочего распутывать километр гирлянд
Фото: pixabay.com
Попытка сделать это с женой едва не привела к разводу

Мужчина едва не развелся с женой, распутывая километр гирлянд и теперь хочет нанять для этой задачи "стрессоустойчивого работника".

Как пишет "Подмосковье сегодня", коммерсант из Дмитрова закупил их в Китае для перепродажи. По его словам, поставщик оказался "тем еще китайцем" и небрежно раскидал товар по коробкам. В результате гирлянды запутались в огромные клубки.

За работу мужчина просит 2 тыс. рублей, что, в общем, немного, учитывая те нервные клетки, которые может навсегда потерять успешный кандидат.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей