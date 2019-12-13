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В Москве на Каширском шоссе горит склад. Уже два раза обрушилась кровля. Людей спасли, их эвакуировали. Площадь обрушения три тысячи квадратов, стены начали деформироваться. Потушить пожар нелегко – все из-за того, что внутри газовые трубы и высоковольтная подстанция. Об этом рассказал источник в экстренных службах.
Пожару присвоен самый высокий уровень сложности, передает ТАСС. Пострадал один человек – это пожарный, пишет Mash.
Robert, [13.12.19 13:02]
В районе ЧП сильные пробки, поэтому водителям рекомендуется выбирать другие варианты проезда.
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