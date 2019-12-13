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В Москве горит огромный склад

В Москве горит огромный склад
Кадр youtube.com
Есть жертвы, на месте дежурят пять скорых

В Москве на Каширском шоссе горит склад. Уже два раза обрушилась кровля. Людей спасли, их эвакуировали. Площадь обрушения три тысячи квадратов, стены начали деформироваться. Потушить пожар нелегко – все из-за того, что внутри газовые трубы и высоковольтная подстанция. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

Пожару присвоен самый высокий уровень сложности, передает ТАСС. Пострадал один человек – это пожарный, пишет Mash. 

Robert, [13.12.19 13:02]

В районе ЧП сильные пробки, поэтому водителям рекомендуется выбирать другие варианты проезда. 

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Марина МОНРО

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Только это Варшавское шоссе, метро Пражская
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