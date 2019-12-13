Новый дизайн , расширения и удобство использования "МКБ Онлайн" оценили по достоинству

МКБ стал получил Премию Рунета в номинации "Мобильное приложение" года. Специалистам понравилось доработанное приложения "МКБ Онлайн".

"С 2018 года приложение "МКБ Онлайн" действительно сильно изменилось, и мы рады, что это оценили и наши клиенты, и члены жюри премии. Это заслуга всей нашей большой команды. Сегодняшняя награда мотивирует нас становиться еще лучше и продолжать развивать мобильный банк", – рассказал Алексей Курзяков, директор департамента электронного бизнеса МКБ.

По его словам, ключевой тренд, который характеризует развитие мобильного банкинга сегодня – усиление роли дистанционных сервисов. Так уже более 35% депозитов и 45% накопительных счетов в МКБ открывается через "МКБ Онлайн".

"Одновременно растет доля потребительских кредитов, оформленных онлайн. За этот год она превысила 10%", – заключил он.









