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Оставшийся без челки мальчик простил учительницу

За педагога заступились родители учеников

Восьмиклассник, которому прямо в школе отрезали падавшие на лицо волосы, помирился с учительницей.

По словам мальчика, у него нет претензий к педагогу: "Она чуть-чуть там остригла", – цитирует подростка телеканал "360". Правда, после того, как учительница при помощи ножниц "показала", какую длину волос считает допустимой, ученику пришлось посетить парикмахера и изменить стрижку.

Ранее СМИ распространили историю, как в школе № 2 в городе Палласовка под Волгоградом оскорбили ребенка, насильно отрезав ему челку в присутствии одноклассников. Учительницу отстранили от работы, но за нее вступились родители других детей.

Николай ВИКТОРОВ

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