Россиян может ждать неприятный сюрприз от террористов

С военного предприятия "Авангард" в Башкирии не могли украсть сотни тонн взрывчатки. В этом убежден экс-директор предприятия Азгат Ибрагимов.

"Я проработал на заводе десятки лет, там такой класс опасности, что из помещения в помещение оборудование не перенести без специального разрешения. Какие сотни тонн взрывчатки? – опроверг Ибрагимов домыслы СМИ в интервью ProUfu.ru. – Вся эта шумиха вокруг "кражи" взрывчатки служит лишь для отвода глаз от чего-то", – предположил он.

Ранее издание "Ведомости" сообщило, что во время инвентаризации на "Авангарде" в апреле 2019 г. была обнаружена пропажа 276 т взрывчатых веществ, которые поступили на предприятие по программе при утилизации снарядов. По некоторым данным, следователи прорабатывают версию, что отходы были незаконно проданы для последующего изготовления бомб, пишет ФедералПресс.

Если это подтвердится, россиянам стоит ждать "подарков" от террористов на Новый год, предупреждает военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с "Царьградом" он пояснил, что из пропавшего сырья можно сделать немало различных устройств, которые будут угрожать жизни мирных граждан.

Впрочем, ряд экспертов придерживаются мнения, что с военного завода невозможно незаметно вывезти такой огромный объем взрывчатки:

"На заводе же есть служба безопасности. Это или искаженная информация, или очередной фейк. Этим количеством взрывчатки можно взорвать не один десяток городов средней вместимости", – заявил НСН президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.