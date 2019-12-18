Одновременно оперативники проверяют связанные с бизнесменом компании

В московской квартире российского предпринимателя Михаила Гуцериева проходят обыски. об этом утром в среду, 18 декабря, сообщил телеграм-канал Mash.

Одновременно следователи и сотрудники МВД явились в офис бизнесмена и десяток компаний, связанных с ним. Гуцериеву принадлежит, в частности, группа "Сафмар".

По какой причине оперативники перетряхивают дом и компании богатейшего человека в РФ, пока не уточняется.

Ранее издание Forbes опубликовало статью о том, что у семьи Гуцериева накопился долг в размере 1 трлн рублей. Бизнесмен подал в суд за клевету. Буквально накануне. 17 декабря, стороны решили спор полюбовно и отозвали взаимные претензии, пишет "Коммерсант".





