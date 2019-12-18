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В московской квартире российского предпринимателя Михаила Гуцериева проходят обыски. об этом утром в среду, 18 декабря, сообщил телеграм-канал Mash.
Одновременно следователи и сотрудники МВД явились в офис бизнесмена и десяток компаний, связанных с ним. Гуцериеву принадлежит, в частности, группа "Сафмар".
По какой причине оперативники перетряхивают дом и компании богатейшего человека в РФ, пока не уточняется.
Ранее издание Forbes опубликовало статью о том, что у семьи
Гуцериева накопился долг в размере 1 трлн рублей. Бизнесмен подал в суд за
клевету. Буквально накануне. 17 декабря, стороны решили спор полюбовно и отозвали
взаимные претензии, пишет "Коммерсант".
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