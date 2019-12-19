Машины будут увозить на экспертизу

Владельцев машин со ржавыми и прогнившими номерами с 1 января ждет неприятный сюрприз. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на постановление российского правительства, которое подписал Дмитрий Медведев, водителям придется на свой счет наносить на кузов или раму автомобилей специальную полицейскую маркировку.

Получается, что если машину со ржавыми номерами остановит сотрудник ГИБДД, ее сразу же отправят в экспертно-криминалистический центр, а саму машину в ОВД, во избежание мошенничества с номерами.

Затем владельцу автомобиля нужно будет отправиться в орган по сертификации или аккредитованную испытательную лабораторию. Сколько стоит замена номеров, пока неизвестно, но по мнению экспертов, с автолюбителей будут брать от 5 до 20 тыс. рублей. Главный вопрос – в каком виде номер будет считаться "полностью проржавевшим".