Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Обдираловка: водителей с ржавыми номерами заставят платить

Обдираловка: Водителей с ржавыми номерами заставят платить
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Машины будут увозить на экспертизу

Владельцев машин со ржавыми и прогнившими номерами с 1 января ждет неприятный сюрприз. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на постановление российского правительства, которое подписал Дмитрий Медведев, водителям придется на свой счет наносить на кузов или раму автомобилей специальную полицейскую маркировку.

Получается, что если машину со ржавыми номерами остановит сотрудник ГИБДД, ее сразу же отправят в экспертно-криминалистический центр, а саму машину в ОВД, во избежание мошенничества с номерами.

Затем владельцу автомобиля нужно будет отправиться в орган по сертификации или аккредитованную испытательную лабораторию. Сколько стоит замена номеров, пока неизвестно, но по мнению экспертов, с автолюбителей будут брать от 5 до 20 тыс. рублей. Главный вопрос – в каком виде номер будет считаться "полностью проржавевшим".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украина оставила Евросоюз без российских денег

Попытавшись оказать давление на политику Москвы, Брюссель не учел коммерческие интересы сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей