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В США с большой тревогой рассказали о начале работы в Арктике плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов". Как пишет The Washigton Post со ссылкой на экологов, АЭС представляет огромную угрозу для нетронутого арктического региона. Однако в "Росатоме" парируют, что станция мощностью 70 мегаватт полностью безопасна в эксплуатации.
На сайте "Росэнергоатома" сообщается, что "Академик Ломоносов" начал подавать энергию в порт Певек в Чукотском автономном округе. Ранее плавучий энергоблок доставили в Певек буксирами из Мурманска.
Необходимость в станции почувствовалась особенно остро после того как Россия взяла курс на активное освоение Арктики. Новые порты, добыча полезных ископаемых в перспективе и крупные военные базы с аэродромами и средствами ПВО – все это требует больших энергозатрат.
В России "Академика Ломоносова" тоже критиковали, однако не за потенциальную опасность аварии, а крайне дорогую энергию. Стоимость одного киловатта АЭС – более $7 тыс. Это в 7 раз больше, чем в теплогенерации.
Но для военных "Ломоносов" бесценен. Судно мобильно, поэтому его можно легко отбуксировать в нужный район. Правда, после начала боевых действий станция мгновенно превратится в стратегическую цель.
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