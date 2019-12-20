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Москвич отрастил волосы в горле

Москвич отрастил волосы в горле
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Медики пришли в ужас, когда заглянули в рот мужчине

Необычный диагноз поставили медики жителю Москвы, после того как тот обратился с жалобами на боли в горле. Оказалось, что причиной дискомфорта стали волосы, которые начали расти внутри гортани.

Как пишет "МК" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения, речь идет о 46-летнем мужчине. Волосы у него начали расти прямо на голосовом и вестибулярном отделах гортани, а часть волосяного покрова оказалась даже в трахее.

Как позже выяснилось, 9 лет назад мужчине делали операцию, в ходе которой в трахее проделали отверстие, чтобы тот мог дышать. Затем хирурги закрыли лоскутом кожи, но к несчастью, в нем оказались волосяные луковицы. В итоге пациенту сделали электроэпиляцию гортани и выписали в тот же день. 

Александр ИЛЬИН

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