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Смертельная елка: эти украшения запретили россиянам

Смертельная елка: эти украшения запретили россиянам
Фото: DPA/TASS
Гирлянды рекомендовали не покупать у не проверенных продавцов

Россиянам рассказали, чем нельзя украшать елку. Как заявила инспектор Анастасия Евстигнеева в интервью "ФедералПресс", бумажные снежинки и фонарики являются одной из главных причин пожаров в Новогоднюю ночь.

Кроме того, лучше не украшать елку гирляндами мощностью свыше 25 ватт, а также серпантином и ватой. Отдельно нужно следить за детьми, которые запускают салюты и жгут бенгальские огни. 

К слову, ватой часто украшали елки во времена СССР, тогда даже игрушки, вроде пластмассового Деда Мороза, были с ватой, которая также имитировала снег. 

Александр ИЛЬИН

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