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Россиянам рассказали, чем нельзя украшать елку. Как заявила инспектор Анастасия Евстигнеева в интервью "ФедералПресс", бумажные снежинки и фонарики являются одной из главных причин пожаров в Новогоднюю ночь.
Кроме того, лучше не украшать елку гирляндами мощностью свыше 25 ватт, а также серпантином и ватой. Отдельно нужно следить за детьми, которые запускают салюты и жгут бенгальские огни.
К слову, ватой часто украшали елки во времена СССР, тогда даже игрушки, вроде пластмассового Деда Мороза, были с ватой, которая также имитировала снег.
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