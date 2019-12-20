Гирлянды рекомендовали не покупать у не проверенных продавцов

Россиянам рассказали, чем нельзя украшать елку. Как заявила инспектор Анастасия Евстигнеева в интервью "ФедералПресс", бумажные снежинки и фонарики являются одной из главных причин пожаров в Новогоднюю ночь.

Кроме того, лучше не украшать елку гирляндами мощностью свыше 25 ватт, а также серпантином и ватой. Отдельно нужно следить за детьми, которые запускают салюты и жгут бенгальские огни.

К слову, ватой часто украшали елки во времена СССР, тогда даже игрушки, вроде пластмассового Деда Мороза, были с ватой, которая также имитировала снег.