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Россияне могут "пролететь" с путешествиями на новогодние праздники. Минтранс не принял решение по поводу эксплуатации как минимум 30 самолетов, поэтому авиаперевозчики ожидают массовую отмену рейсов.
Об этом говорится в письме заместителю министра транспорта России Александру Юрчику, которое опубликовал сайт Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Сообщается, что самолеты просто не пройдут сертификаты, и их придется остановить на земле. В итоге произойдет массовый срыв программ полетов в пиковые дни праздников, когда огромное количество россиян летят в теплые страны и на горнолыжные курорты.
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