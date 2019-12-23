Минтранс не продлил сертификаты самолетам

Россияне могут "пролететь" с путешествиями на новогодние праздники. Минтранс не принял решение по поводу эксплуатации как минимум 30 самолетов, поэтому авиаперевозчики ожидают массовую отмену рейсов.

Об этом говорится в письме заместителю министра транспорта России Александру Юрчику, которое опубликовал сайт Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Сообщается, что самолеты просто не пройдут сертификаты, и их придется остановить на земле. В итоге произойдет массовый срыв программ полетов в пиковые дни праздников, когда огромное количество россиян летят в теплые страны и на горнолыжные курорты.