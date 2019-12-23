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В Москве названы самые опасные для водителей улицы

В Москве названы самые опасные для водителей улицы
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
В этих районах столицы неправильно припаркованную машину увезут уже через пять минут

В столице составили список улиц, с которых чаще всего в эвакуировали машины в уходящем году. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на администраторов паркинга в Москве, чаще всего автомобили вывозили с Пресненской набережной. Всего эвакуаторы "утащили" оттуда 5,5 тыс. машин. На втором и третьем местах Кутузовский проспект и Варшавское шоссе – 4,36 тыс. и 4,25 тыс. соответственно.

В районе Пресненской набережной большое количество офисов, рядом, в частности, рядом находится Деловой центр. Парковок на всех владельцев авто не хватает, а эвакуаторы, действительно, работают исправно.

Кроме неправильно припаркованных машин, с улиц активно вывозили автомобили без номеров или с подложными номерами, это когда водитель намеренно закрывает часть госзнака. Всего вывезли 2 тыс. таких машин, в основном с Волгоградского, Ленинградского проспектов, а также с Неглинной улицы.

Александр ИЛЬИН

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