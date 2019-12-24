В настоящее время в крупных городах России наблюдается напряженная эпидемобстановка. Чаще всего жертвами вирусов становятся дети. Депутат, бывший главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал граждан делать прививки, чтобы защитить организм от инфекционных заболеваний

За последний месяц в России участились случаи инфекционных заболеваний. Наиболее напряженная ситуация отмечается в столице. Среди москвичей зафиксирован серьезный рост вирусных инфекций. Кроме того, в зоне риска находятся жители Крыма, всего Северо-Западного региона, Поволжья, Урала, Бурятии и Забайкалья.

В большинстве случаев вирусные вспышки возникают в детских образовательных учреждениях, а также в офисах и на производствах. В некоторых регионах на карантин закрыта часть школ и детсадов. Это обусловлено тем, что замкнутые пространства с большим скоплением людей являются идеальной средой для активизации вирусов.

Вспышки, как правило, спровоцированы активностью норо– и ротавирусов, дизентерии и кори. Сложность заключается в том, что они легко передаются контактно-бытовым путем, поэтому инфекция способна распространяться в коллективах в сжатые сроки.

Несмотря на то, что распространение инфекций уже приобрело широкие масштабы, Роспотребнадзор сообщает лишь о незначительном росте числа заболевших. Сдержанное освещение ситуации ответственным ведомством, видимо, объясняется недостаточным контролем, и, следовательно, отсутствием достоверной информации по распространяющейся эпидемии.

Специалисты отмечают, что эффективной мерой профилактики подобных заболеваний является вакцинация. Современные вакцины безопасны, они защищают организм от инфекций на длительный срок и способствуют формированию стойкого иммунитета. По словам депутата Геннадия Онищенко, в нашей стране прививки успели доказать свою эффективность.

"Вакцинация увеличила среднюю продолжительность предстоящей жизни для населения Российской Федерации на 20-25 лет. Только за счет вакцинации мы подняли уровень этого расчетного показателя. Поэтому вакцинация – вещь безоговорочно очевидная", — заявил Онищенко.

Помимо прививок, для снижения риска заражения ребенка инфекцией родителям стоит обратить внимание на соблюдение правил личной гигиены. Меры профилактики включают регулярную влажную уборку дома, своевременное мытье рук, использование дезинфицирующих средств и ограничение контактов с заболевшими людьми.